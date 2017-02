Una giornata di sciopero per Telecity, Italia 8 e Telestar

GENOVA. 27 FEB. Oggi i lavoratori del circuito dell’emittente Telecity saranno in sciopero. Lo sciopero, indetto dalla Cgil Slc, Lavoratori Comunicazione e dalla Fnsi, Federazione Nazionale Stampa Italiana, è volto contro le procedure di licenziamento collettivo, per riaprire il confronto sul rilancio editoriale, ripristinare il rispetto delle norme contrattuali con particolare riferimento alla gestione di ferie e permessi e il pagamento della tredicesima e del restante 50% della mensilità di gennaio.

Per questo, nella giornata odierna, si legge in una nota sindacale “il personale di Telecity, Italia 8 e Telestar, anche in distacco di aziende terze, si asterrà da ogni prestazione lavorativa che abbia inizio dalle ore 7.00 fino alle ore 18.30.

Dall’astensione saranno escluse le sole prestazioni relative al palinsesto di 7Gold in quanto le organizzazioni sindacali sono in attesa di essere convocate da questa società per concordare una clausola di assorbimento del personale nell’azienda subentrante nel caso di cambio appalto”.

“Va da se, conclude la nota sindacale, che eventuali prestazioni rese dai lavoratori esentati dallo sciopero per garantire il palinsesto di 7Gold in sostituzione dei lavoratori scioperanti addetti al palinsesto di Telecity, saranno considerate come ipotesi di condotta antisindacale”.

Proprio in merito alla situazione di crisi da parte dell’emittente nei giorni scorsi era stata paventata la chiusura delle sedi di Genova e di Torino con un esubero di 69 persone.