Una calamita per riconoscere le monete da 2 euro false

ROMA. 18 AGO. L’estate è un periodo d’oro per i falsari e, oltre alle truffe con le banconote falsificate, la nuova frontiera sono le monete, in particolar modo quelle da 2 euro.

La segnalazione arriva dal Comando Antifalsificazione Monetaria dei Carabinieri, che nell’ambito dei servizi di controllo “Estate 2017” ha già effettuato diverse operazioni di contrasto, che hanno portato al rinvenimento e sequestro di monete da 2 euro ma anche di banconote false da 10, 20 e 50 euro.

Dicevamo che l’estate è d’oro per i falsari soprattutto per la presenza dei numerosi turisti stranieri che, senz’altro, sono meno bravi degli italiani a riconoscere i falsi.





Molte volte, poi, durante la ressa alla cassa di un negozio o di spesso non vngono utulizzati i dispositivi che riconoscono le banconote contraffatte. E se, per le banconote è importante usare tali dispositivi, per le monete è, altresì, possibile riconoscerle e non farsi imbrogliare.

Il sistema è abbastanza semplice: basta vedere se sono attratte da una calamita, se si attaccano sono vere. I falsari, infatti, non riescono a riprodurre il magnetismo, che la Zecca ottiene con un procedimento particolare.

Quello delle monete contraffatte non è un fenomeno nuovo, nel passato sono stati fatti diversi sequestri, come quello maxi da 4 tonnellate di monete da 1 e 2 euro di qualche anno fa o quello effettuato in una gelateria a Napoli dove ne sono stati rinvenuti ben 900 pezzi.

Immuni sono le casse automatiche che vengono rifornite di soldi certificati e che in entrata verificano al momento se la banconota introdotta è un falso.

Come riconoscere la cartamoneta falsa, una guida dei carabinieri: http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/banconote-e-monete-false/banconote-euro