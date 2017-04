SAVONA. 11 APR. Dalla Spagna a Savona sul Suv carico di sostanze stupefacenti. Cinque persone sono state arrestate ieri notte dai carabinieri di Savona mentre trasportavano circa 36 chili di droga: valore circa un milione.

Sono accusate di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Sono stati arrestati due italiani, un argentino di 23 anni e due coniugi marocchini. L’operazione ha permesso di smantellare un’organizzazione che riforniva i grossisti della droga a Savona, Torino e Milano. Il trasporto della droga avveniva da Gibilterra, dove gli stupefacenti arrivavano dal Marocco, fino all’Italia.

Per ogni viaggio venivano usati tre veicoli: uno in testa e uno in coda ‘coprivano’ la terza auto, che viaggiava in mezzo alle altre due e trasportava la droga. La banda è stata fermata in un’area di servizio dell’autostrada A10 mentre faceva rifornimento alle auto. Nel bagagliaio trovati 24,5 kg di marijuana e 11,5 kg di hashish in ovuli. A bordo dell’auto anche un “taser” pistola elettrica detenuta dalla banda per difendersi da eventuali assalti di altri narcotrafficanti.