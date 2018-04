Un insolita nebbia su Genova: quattro voli dirottati

Su Genova per oltre due ore, improvvisa, è calata la nebbia. Un raro spettacolo che si riesce a vedere nella nostra cottà. Purtroppo immediate anche le conseguenze con quattro voli che sono stati dirottati per la bassa visibilità anche in aeroporto.

In particolare non sono atterrati al Colombo il volo da Londra di Rayanair, quello proveniente da Monaco della Lufthansa, un volo Klm da Amsterdam e un Blu Express da Tirana.

I voli dirottati sono atterrati in Piemonte ed in toscana. In particolare il volo proveniente da Londra di Rayanair è andato a Pisa; stessa sorte per il Blue Express da Tirana mentre quello proveniente da Monaco della Lufthansa e il volo Klm da Amsterdam sono atterrati a Torino.

La nebbia è rimasta sulla città un paio di ore, in concomitanza con una leggera pioggerellina.

Sembra che la nebbia sia stata causata da nuvole basse.