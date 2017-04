Ultimo weekend a Fiera Primavera

GENOVA. 7 APR. Ultime due giornate di apertura per la 48^ edizione di Fiera Primavera.

Tra arredi di design e soluzioni per il risparmio energetico il cuore di Primavera si conferma Pianeta Casa dove i visitatori possono utilizzare questi ultimi due giorni per confrontare, preventivare e scegliere gli acquisti per dare una nuova veste alla casa, utilizzando, in caso di interventi di ristrutturazione, gli interessanti bonus fiscali a disposizione.

Le belle giornate hanno scatenato la voglia di vita all’aria aperta e il weekend si annuncia dedicato al settore “Orto e Giardino”.

Nel settore enogastronomico e della ristorazione tutto è pronto per i visitatori del finesettimana: dalle specialità regionali e internazionali, come il churrasco brasiliano e i kürtőskalács ungheresi, a un’ampia varietà di birre artigianali: speziate, agrumate, di montagna, d’ispirazione monastica, con riso di baraggia.

Il programma degli eventi sul palco del padiglione D, attivo dalle 16 alle 19, vede sul palco Denise Vola e Andrea Giambelli seguiti da Daniel Palomba, domenica Dance to the future e Max Campioni band; in chiusura baticada brasiliana Bloco JA E. Sul palco del ristorante romagnolo, questa sera dalle 19, c’è Franca Lai, mentre il sabato è dedicato al ballo liscio già dal pomeriggio e domenica musica e balli country.

Alla stretta finale la Genoa Values Cup che ha visto scendere in campo oltre 3000 ragazzi di 150 scuole, fittissimo il calendario delle partite con la finale in programma domenica nel tardo pomeriggio. L’area del Genoa Village offre a tutti i visitatori di Primavera la possibilità di provare canottaggio, pugilato e badminton con gli esperti delle Federazioni.

Nell’area Stelle nello Sport- Football Free Style Genova, la giornata di sabato vedrà la partecipazione speciale di Giorgio Luppi, freestyler professionista che porterà in scena una esibizione da non perdere.

Con lui anche specialisti dello skate e del parkour mentre la Lanterna Taekwondo Genova allestirà l’area tatami dove potranno essere provati i movimenti di questa spettacolare disciplina olimpica.

Domenica 9 aprile, infine, alle sfide e prove di free style si aggiungeranno quelle del rugby per i più piccoli con Federico Ghiglione e i protagonisti di RugbyTots che faranno giocare i bambini con la palla ovale e tanti divertenti giochi di motricità.

Cani protagonisti con le esibizioni di agility, mondioring e obedience a cura degli esperti addestratori di Kirbi. Prove aperte al pubblico per testare la predisposizione del beniamino di casa.

Fiera Primavera ha l’ingresso gratuito e l’orario di apertura è: sabato dalle 11 alle 23, domenica 9 aprile dalle 11 alle 21.

Bus: Collegamento AMT tra Brignole e piazzale Kennedy in servizio in concomitanza con gli orari di apertura della Fiera. In particolare: giorni feriali dalle ore 14.20 alle ore 22.25; sabato dalle ore 10.10 alle ore 23.35; domenica 9 aprile dalle ore 10.10 alle ore 22.35

Il quartiere fieristico può essere raggiunto anche con la linea bus 31 (stazione Brignole – Gaslini), scendendo alla fermata di corso Marconi all’altezza della Fiera e, con un breve percorso a piedi, con le linee 13 (Prato – Caricamento, scendendo in corso Saffi) e 20 (piazza Vittorio Veneto – via Rimassa).

Parcheggio auto nei piazzali antistanti il quartiere fieristico: costa 6 Euro senza limitazioni di orario. Per agevolare i visitatori serali, dalle 20 il parcheggio è gratuito.

Facebook: https://www.facebook.com/fieraprimaveragenova