GENOVA. 24 MAR. Centrodestra: Tursi 2017 come “Modello Liguria” 2015. “Con l’accordo di tutte le forze politiche che sostengono oggi l’amministrazione regionale e, più in generale, che si riconoscono nell’area politica del centrodestra, Marco Bucci è stato designato candidato sindaco della città di Genova”.

Lo hanno ufficializzato oggi le forze politiche della coalizione di maggioranza che governa la Liguria: Forza Italia, Lega Nord Liguria, Fratelli d’Italia e Liguria popolare (a cui si è aggiunta per Tursi 2017 quella di Direzione Popolare-Raffaele Fitto).

Marco Bucci, amministratore unico di Liguria digitale, è il nome che era stato indicato dal segretario del Carroccio e assessore regionale Edoardo Rixi.

“Per storia personale e capacità dimostrate, anche nell’attuale incarico di amministratore unico di Liguria Digitale – hanno aggiunto i vertici della coalizione di centrodestra – Marco Bucci è unanimemente ritenuto da tutti i movimenti politici la personalità più adatta a rappresentare quello spirito di cambiamento e quella visione che guida la coalizione nella sfida del futuro. Siamo certi che il manager genovese saprà coinvolgere nel suo progetto tutte le forze, le energie, le personalità che credono nella necessità di lavorare insieme per costruire una nuova Genova. Nei colloqui già avuti con tutti gli esponenti nazionali e regionali dei partiti, Marco Bucci ha assicurato di voler tenere in assoluta considerazione le indicazioni ricevute sulle personalità e i punti di programma da valorizzare nella sua campagna elettorale e nella sua auspicabile avventura di governo civico. Grazie di cuore a chi, con la propria generosità, ha consentito ancora una volta al “modello Liguria”, inaugurato con le scorse elezioni regionali, di imporsi anche per la città di Genova e le altre sfide amministrative imminenti”.

Giovedì 30 marzo il neo candidato sindaco Marco Bucci incontrerà il governatore Giovanni Toti, i vertici nazionali e regionali dei partiti che da ora appoggiano la sua candidatura per un primo approfondito confronto, al termine del quale si terrà una conferenza stampa. E’ prevista anche la presenza di Matteo Salvini.