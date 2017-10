Ufficiale di PG choc: risorse boldriniane? Negretti boscimani

GENOVA. 7 OTT. “Risorsa boldriniana” “Negretto” “Boscimane” ed altro. Risulta, a meno di future smentite, che un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, dirigente del sindacato CSA-Regioni Autonomie Locali, abbia definito così lo spacciatore straniero arrestato dai colleghi della polizia municipale nei giorni scorsi in via XX Settembre.

Non lo avrebbe definito così al bar con gli amici, ma addirittura in una missiva ufficiale, con tanto di carta intestata CSA, inviata via email ad alcuni colleghi, che ovviamente hanno reagito indignati e hanno pubblicato la nota sindacale su Facebook. Uno di loro, peraltro, ha già annunciato di avere presentato un esposto in Procura.

Sembra incredibile, ma non si tratterebbe di uno scherzo, né di un fake.





Almeno così dicono alcuni agenti di polizia locale nelle discussioni pubbliche su Facebook, che hanno letto o ricevuto la missiva intestata CSA-Regioni Autonomie Locali.

La circostanza è stata confermata sul social network da autorevoli colleghi dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria, come il sindacalista del Sulpl ed agente della polizia municipale genovese Claudio Musicò: “Tutto vero……e il firmatario, nella vita lavorativa, è un UPG……” oppure il collega Andrea Minardi: “No mi rendo conto che siamo al confine della realtà ma è tutto vero” ed ancora il collega Aldo Tacchino: “Io sono iscritto al sindacato (CSA, ndr). Appena ricevuto il volantino via mail, ho scritto le mie perplessità e i miei dubbi. Siccome per me è un fratello (paricorso e prima assegnazione allo stesso reparto) mi sono permesso di criticarlo apertamente e duramente. Ha ragione Enzo. Non è nuovo a performance del genere. A volte la sua ironia colpisce nel giusto. questa volta è fuori luogo”.

Addirittura, Maurizio Marchi ha informato su Fb i colleghi che “la terminologia, mio parere, costituisce una violazione alle norme in materia di incitazione all’odio razziale o comunque di offese con aggravante a fini razziali. Ho pertanto provveduto, pochi minuti orsono, ad inviare esposto alla Procura della Repubblica in Genova allegando la lettera”.