GENOVA. 4 APR. Gli uffici della Regione Liguria diventano “materia” di studio per gli studenti delle scuole superiori e gli universitari, che potranno fare tirocini nei dipartimenti dell’ente pubblico sfruttando un nuovo protocollo siglato oggi per l’alternanza scuola-lavoro con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Università di Genova.

Dal 7 aprile saranno avviati i primi percorsi per oltre 200 studenti degli Istituti superiori genovesi che varcheranno le porte della Regione sino a fine maggio. In contemporanea, verranno attivati tirocini per gli studenti universitari che matureranno crediti necessari per la laurea.

“E’ la prima volta l’Ente regionale offre agli studenti liguri la possibilità di svolgere un’esperienza formativa unica, di alto e qualificato profilo, affinché possano acquisire competenze strategiche fondamentali nella loro carriera scolastica e professionale” hanno spiegato il governatore Giovanni Toti, il rettore dell’Università di Genova Paolo Comanducci e il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Rosaria Pagano.