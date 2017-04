Udinese-Genoa, pagelle LN: disastro Rubinho e Burdisso

GENOVA 9 APR. Ancora un ko pesante per il Genoa ad Udine. Nessuno si salva della formazione rossoblu scesa in campo in Friuli.

Ecco le pagelle di LN:

RUBINHO 4: Doveva essere la sua occasione ma in due partite ha fatto troppi errori

MUNOZ: 5 È spaesato è costantemente in difficoltà

BURDISSO: 4,5 Lento e farraginoso perde il duello con Zapata

IZZO: 5 Non riesce come al solito a dare manforte alla manovra offensiva

LAXALT: 5 Corsa e velocità ma manca la qualità delle passate stagioni

HILJEMARK: 5 Non è mai preciso nel servire i compagni

COFIE: 4,5 Dovrebbe proteggere la difesa ma la goleada dimostra che ha errato

RIGONI: 5 Lontanissimo parente del lottatore di iniziò stagione

MOROSINI: 5,5 merita fiducia vista la giovane età

NTCHAM: 5 Si è spento ed è tornato confusionario in tutti i tocchi di palla

SIMEONE: 4,5 Dov’è finito il bomber implacabile un area. Assente.

PALLADINO: 5,5 Prova ad accendere la squadra con la sua tecnica

PANDEV: 5 Ci mette volontà ma ora non basta piu

VELOSO: sv

MANDORLINI: 4 Continua a cambiare trasmettendo confusione alla squadra.

fc