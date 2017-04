Udinese-Genoa, Mandorlini “Uniti per svoltare”

GENOVA 8 APR. In Friuli per prendere una boccata di ossigeno dopo l’apnea in una domenica da dimenticare. Tira il vento di qualche novità per ritrovare compattezza, orgoglio, fiducia. La meta della salvezza si avvicina. Per accelerare il passo serve muovere la classifica e non aspettare che le pere cadano dall’albero. Mister Mandorlini fa esercizio di pragmatismo dopo una settimana di lavoro, lavoro e ancora lavoro. “Quando si perde una gara come l’ultima è normale farsi delle domande, le risposte sono da ricercare nella partita successiva. Al di là delle parole sono i fatti a parlare. Io mi metto da parte, non penso a me. Devo solo trovare il modo per aiutare la squadra a uscire da questa situazione. E’ importante che i giocatori e la gente tornino a sorridere, i risultati stanno dicendo che stiamo facendo fatica. L’Udinese? Ormai è diventata la squadra di Delneri: solida e fisica nel modo di proporsi e coprire il campo. Si sta comportando bene e vive un momento positivo con giocatori ricchi di talento come nella tradizione del club. Qualche nuovo innesto, come Morosini, potrebbe esserci. O qualcun altro. Gli interpreti sono importanti, ma conta di più lo spirito di gruppo. Anche il modulo conta relativamente rispetto all’applicazione dei sistemi. Come avevamo visto all’inizio, i risultati sono la medicina migliore”.

Piccoli strappi sono stati ricuciti in settimana. Ora servono altri punti per ricamare una domenica diversa. Senza quel Genoa tremebondo abbattuto da una gragnola di colpi, con la forza e l’ambizione di riprendere in mano il proprio destino. “Dobbiamo portare a casa l’obiettivo e trovare soluzioni prima possibile. Con il presidente ci siamo sentiti spesso in questi giorni. E’ al corrente di tutte le cose che facciamo, fiducia e stima bisogna meritarsele. Come e dove farli, questi punti, non ha importanza. Mi basta guardare in faccia e negli occhi i miei ‘ragazzi’ per avere il polso della situazione. Quando le cose non vanno emergono i problemi, è una prassi consolidata nel mondo del calcio. Pensiamo a fare un passettino alla volta con un calendario tosto. Non possiamo nascondere che stiamo soffrendo sotto il profilo psicologico, fisico e per l’andamento. Possiamo superare tutti insieme questa fase senza vergogna, con grande umiltà e spirito di sacrificio. Questo sta alla base del lavoro quotidiano e nelle partite. Questo è quello che mi chiede la società. I chiacchiericci invece contano zero. Si va in una sola direzione tutti insieme. Veloso? E’ in condizioni discrete e gli parlerò ancora per vedere se schierarlo dall’inizio o in corsa”.