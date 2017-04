Udinese-Genoa, formazione: out Taarabt, rientra Veloso

GENOVA 9 APR. Mattinata di rifinitura al centro del villaggio ieri prima del pranzo collettivo e della partenza in charter per il Friuli. Al termine dei lavori su base settimanale, lo staff tecnico ha diramato la lista dei convocati per la gara con l’Udinese alla Dacia Arena. Sono questi con i numeri di maglia: 3 Gentiletti, 4 Cofie, 5 Izzo, 8 Burdisso, 9 Simeone, 10 Ntcham, 11 Palladino, 14 Biraschi, 15 Hiljemark, 16 Beghetto, 21 Orban, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 24 Munoz, 27 Pandev, 30 Rigoni, 32 Morosini, 38 Zima, 44 Veloso, 64 Pellegri, 83 Rubinho, 93 Laxalt, 94 Cataldi, 99 Ninkovic. Rispetto alle ultime partite torna tra i disponibili Veloso, mentre è rimasto a casa Taarabt a causa di un affaticamento muscolare. Circa duecento i supporter al seguito.

UFFICIALI DI GARA

Arbitro: Maurizio Mariani

Assistenti: Valerio Pegorin e Stefano Del Giovane

Quarto Ufficiale: Filippo Valeriani

Addizionali d’area: Davide Massa e Daniele Martinelli