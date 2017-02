Ucina, Demaria: il Nautico ci sarà ed è in crescita

GENOVA. 4 FEB. Anche Ucina dice la sua a proposito della situazione di stallo che si è venuta a creare tra le due associazioni con la creazione di un nuovo salone, quello di Viareggio, che viene definito da Ucina, un ‘contro-evento fotocopia del Salone Nautico di Genova’.

“L’unico accordo che c’era, redatto per iscritto – spiegano in Ucina – era sul tavolo del Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico dallo scorso 30 novembre.

I termini di questo accordo, ricordati e condivisi dallo stesso On. Scalfarotto in un’intervista pubblicata il 6 gennaio scorso al quotidiano nazionale che riporta oggi alcune sue dichiarazioni, erano chiari e lineari: sostenere due eventi complementari organizzati rispettivamente da UCINA Confindustria Nautica e da Nautica Italiana, “a condizione che non fossero in concorrenza tra loro” e che la nuova kermesse viareggina rispetto al Salone Nautico di Genova avesse “un target differente: solo barche in acqua e solo yacht oltre il 24 metri di lunghezza.”

Questo accordo non è stato sottoscritto da Nautica Italiana che, nonostante le dichiarazioni rese davanti al Sottosegretario Scalfarotto, ha intrapreso a cominciare dal Boot di Dusseldorf la promozione di una manifestazione che si sovrappone completamente al perimetro commerciale del Salone Nautico di Genova, rompendo di fatto le trattative in corso. La brochure e i moduli di adesione ai potenziali espositori che Nautica Italiana ha divulgato da fine gennaio dimostrano nei fatti la volontà di rivolgersi a tutti i settori merceologici e a tutte le unità da diporto dai dieci metri di lunghezza in su.

La realtà dei fatti è che, nel corso dell’incontro del 1 febbraio scorso, Ucina – Confindustria Nautica non ha accettato di avallare, senza alcun documento scritto, senza regole o garanzia alcuna, un contro-evento fotocopia del Salone Nautico di Genova”.

“In una logica di sistema non bisogna dividere le risorse – ha commentato il Presidente di UCINA Carla Demaria – ll nostro Paese ha bisogno di progetti concreti e innovativi, non di copie di ciò che già esiste e funziona. In questo caso la concorrenza è distruttiva e depaupera l’intera filiera. UCINA, che rappresenta, promuove e difende tutta la filiera della nautica in Italia e all’estero, ha il dovere di tutelare il sistema e il Salone Nautico di Genova che da 56 anni lo rappresenta, in Italia e nel mondo. E bene fa UCINA a difenderlo. L’edizione 2017 si presenta in crescita. Le richieste raccolte dagli espositori italiani ed stranieri al nostro stand al Salone di Düsseldorf sono molto positive: presenza rafforzata degli espositori già presenti nel 2016 e cantieri esteri che saranno presenti per la prima volta”.