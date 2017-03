GENOVA. 16 MAR. Domani alle 18 al circolo Bocciofila Lido di Albaro si terrà una conferenza sulla tragica fine di Benito Mussolini e Claretta Petacci con la presentazione del libro di Luciano Garibaldi. Introduce il presidente di GenovaCresce Claudio Eva, modera il giornalista e storico genovese Alberto Rosselli.

«La pista inglese» ricostruisce l’uccisione di Mussolini e di Claretta Petacci ad opera di un commando di partigiani agli ordini del SOE (Special Operations Executive) britannico. Churchill non poteva permettere che Mussolini – come volevano gli americani – fosse catturato e sottoposto ad un processo dal quale avrebbe potuto anche uscire assolto. Avrebbe sicuramente rivelato gli accordi segreti intercorsi tra i due leaders e aventi lo scopo di indurre Hitler a cessare la resistenza in Occidente per rivolgersi, tutti assieme (italiani, tedeschi e Alleati), contro l’Armata Rossa che avanzava verso l’Europa.

Analoga fine toccava a Claretta Petacci, l’unica persona al corrente dei più inconfessabili segreti del Duce. Al tempo stesso, la documentazione scritta dei rapporti segreti tra Mussolini e Churchill (il mitico “carteggio”) fu recuperata dal premier inglese per volontà del capo del PCI. La vicenda è raccontata nella postfazione al libro di Luciano Garibaldi, scritta dall’ex segretario di Togliatti, Massimo Caprara.