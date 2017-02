GENOVA. 27 FEB. Stanotte, una pattuglia della polizia municipale ha inseguito e fermato una Fiat Panda di colore grigio che transita lungo via Gramsci con una andatura “anomala”. Sul posto è intervenuta la pattuglia Delta 1 che ha intercettato la vettura. Tuttavia, mentre gli agenti intimavano l’alt al conducente del veicolo, questo, alla vista della pattuglia, accelerava e si dava alla fuga in direzione ponente.

La folle corsa del fuggitivo procedeva lungo le vie Buozzi – Milano – Francia – Buranello. Giunti in via Fillak all’altezza del civico 3 la Fiat Panda veniva finalmente bloccata, non lontano da Certosa dove l’anno scorso era avvenuto il tragico “omicidio stradale” ad opera di un ecuadoriano. Al controllo dei documenti il conducente, di nazionalità colombiana, è risultato sprovvisto di permesso di soggiorno e “positivo” al successivo controllo con apparecchiatura etilometro. L’immigrato irregolare è stato accompagnato presso la Questura dove è stato fotosegnalato e denunciato per guida in stato d’ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.