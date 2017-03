SAVONA 16 MAR. Grande soddisfazione per il Twirling Voltri Mele che, per la prima volta tra le grandi della serie A, si è aggiudicato la prima prova del Campionato nella specialità Team Junior.

Grande afflusso di pubblico per la serie A, come sempre in particolare a Loano, meta preferita da tanti nostri appassionati provenienti da tutta Italia. Quasi seicento spettatori.

Grande tifo per le squadre che si giocheranno la qualificazione ai Campionati Europei 2017 che si svolgeranno a Luglio in Italia.

La prima gara ha rispettato i pronostici e le società più forti hanno fatto loro la prima prova: Collegno, S.Cristina di Borgomanero, Nova Milanese, Cigliano.

Agli Europei parteciperanno le squadre senior e quindi il Voltri Mele può tranquillamente procedere nel proprio cammino senza ansia di classifica, ma certo che un debutto così non era nelle speranze scaramantiche di nessuno dei nostri tifosi e senz’altro anche una sorpresa per le altre società.

Al termine della competizione è stata consegnata una targa di ringraziamento dell’Assessorato allo Sport del Comune di Loano Remo Zaccaria al Presidente Federale.