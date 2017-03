SAVONA 8 MAR. Sabato 11 e domenica 12 marzo, a Loano, si svolgerà la prima prova del Campionato Italiano di Twirling serie A, organizzato dall’A.S.D. Twirling Voltri Mele con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano.

Per due giorni nel Palazzetto dello Sport E. Garassini si sfideranno 28 società provenienti da tutta Italia per un totale di circa 350 atleti.

Le società più forti di Italia scenderanno in campo per aggiudicarsi la qualificazione ai Campionati Europei e al Grand Prix Internazionale.

“Loano città dello sport – dice l’Assessore Remo Zaccaria – è una ambita sede per le gare di Twirling. Il nostro palazzetto, ci dicono gli organizzatori dell’evento, è una delle strutture in Liguria più adatte ad ospitare questa disciplina sportiva. Ed è per questo che l’A.S.D. Twirling Voltri Mele, pur essendo di Genova, organizza da molti anni competizioni a livello nazionale a Loano. Anche quest’anno si prevedono buone presenze nel fine settimana che vedrà a Loano una consistente presenza di atleti e di accompagnatori”.

Sabato 11 si svolgeranno le selezioni per la qualificazione al Grand Prix e International Cup che si svolgerà in Croazia dal 4 al 13 Agosto. Domenica sarà dedicata alla prima fase di classificazione per gli Europei che si terranno in Italia a Busto Arsizio (Varese ) dal 5 al 9 Luglio. In quella occasione l’Italia dovrà affrontare le migliori nazioni europee, contrastando la Francia con cui da sempre divide il podio, e la Campionessa Italiana Senior, Ilaria Interligi di Nova Milanese, dovrà difendere il titolo conquistato due anni fa in Slovenia.

“Le gare di quest’anno – dicono gli organizzatori – avranno un valore in più per la nostra società che per la prima volta avrà una rappresentativa in gara, con una solista e una squadra: Greta Paladino junior individuale e Team Junior composto da cinque atlete (Danise Matilde, De Rosa Manuela, Kimberli Laci, Greta Paladino e Chiara Puppo) al debutto in serie A.

Naturalmente per il primo anno in serie A le aspettative sono quelle di realizzare una esibizione al meglio delle nostre forze contro avversari che hanno anni di esperienza. Qualsiasi risultato sarà ben accetto.”

Il twirling è una disciplina ginnica, sia maschile che femminile, che unisce alla tecnica del movimento dell’attrezzo (il bastone) ai movimenti di corpo sia di artistica, ritmica, acrobatica e danza. E’ uno sport completo che si distingue per la capacità di unire le difficoltà tecniche all’interpretazione del brano musicale sul quale si esegue l’esercizio.

Vi sono varie specialità: l’individuale, la coppia denominata duo, il team squadra da 5 a 9 elementi e il gruppo da 10 elementi in su.

Le categorie sono divise per età: cadetti 8-11 anni, junior 12-16 anni e senior dai 16 in poi. Le serie di appartenenza dipendono dalle difficoltà presentate, Serie C, Serie B e Serie A da cui viene selezionata la Nazionale Italiana.

Gli orari delle competizioni sono:

Sabato dalle 13,00

Domenica dalle 9,00