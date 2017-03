Tutto pronto per la Vibram® Maremontana con oltre 800 atleti

SAVONA. 28 MAR. Cresce l’attesa per l’ottava edizione della Vibram® Maremontana “Memorial Cencin De Francesco”, che si correrà domenica 2 aprile a Loano.

Sono oltre 800 gli atleti attesi a Loano già da sabato, in arrivo da tutta Italia e dall’estero. Saranno infatti 15 le nazioni rappresentate e numerosi i campioni in gara, che partendo dalla spiaggia della nota località balneare del Ponente Ligure si daranno battaglia sui sentieri dell’immediato entroterra.

Tre le gare trail: una su corta distanza da 20 Km e due più ambiziose da 46 Km e 63 Km, entrambi valevoli come qualificanti per l’Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB) e il Cro-Trail.

Rimarranno aperte fino a un’ora prima della partenza le iscrizioni alla camminata non competitiva di 14 Km, dedicata agli appassionati di fit e nordic walking, da percorrere a passo libero su strade e sentieri collinari e panoramici quasi interamente sterrati.

Tante le iniziative collaterali in programma che prenderanno il via sabato 1 aprile con la visita guidata alla scoperta della città di Loano (partenza ore 16.00, prenotazione obbligatoria a info@maremontana.it).

Sempre nel pomeriggio di sabato, sul lungomare nella zona di ritiro pettorali presso lo Spazio Orto Maccagli, sarà allestito il Villaggio dello Sport con stand espositivi e intrattenimento musicale a cura di SelfPollutionRadio.

Dalle 15.00 alle 19.00, nel villaggio espositivo, sarà presente anche uno stand Vibram, dove sarà possibile provare le suole con tecnologie Vibram Arctic Grip e Vibram Megagrip e confrontarsi con Marco Zanchi e gli atleti del Trailrunning Team Vibram per gli ultimi consigli pre gara. Presso lo stand Soul Running Mirko Mottin presenterà il progetto “The Running Clinic” e sarà possibile testare materiali tecnici e usufruire di un servizio di consulenza sul trail running.

Alle 17.45 prenderà il via l’incontro “La relazione tra livello di stress e performance atletiche”, un momento di confronto e discussione tra atleti élite sul tema della crisi e della sua gestione durante una competizione, moderato dello psicologo e psicoterapeuta Cesare Picco, a cui seguirà alle 18.45 la presentazione delle gare e il briefing tecnico. Dalle 18.00 lezione gratuita di yoga per gli atleti a cura della A.S.D. Jayogando (prenotazione obbligatoria a info.yogando@gmail.com).

Domenica 2 aprile si entrerà nel vivo dell’evento sportivo con lo svolgimento delle gare che partiranno e arriveranno tutte presso il Villaggio dello Sport sul lungomare in Orto Maccagli. Gli atleti impegnati nei trail da 46 Km e 63 Km partiranno alle ore 6.00 e sono attesi al traguardo tra le 11.00 e le 19.00. Chi gareggia nel trail da 20 Km partirà alle 9.00 per toccare l’arrivo tra le 10.45 e le 14.00.

Alle 10.00 è prevista la partenza per i partecipanti alla camminata non competitiva di 14 Km.

Apertura degli stand espositivi e animazione musicale presso il Villaggio dello Sport dalle 11.00 alle 19.00.

Sempre dalle 11.00, nel Palazzetto dello Sport in Via Matteotti – Località Fei, gli atleti rientrati dalle gare potranno usufruire del servizio massaggi offerto in collaborazione con gli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università di Genova – Polo Formativo di Pietra Ligure.

Le premiazioni si svolgeranno, sempre in Orto Maccagli, sul lungomare. Alle ore 12.00 verranno premiati i vincitori della gara da 20 Km, mentre alle 15.00 i primi arrivati delle gare da 46 Km e 63 Km.

Per i genitori che partecipano alla Vibram® Maremontana, sia corse in montagna, sia camminate, è possibile usufruire del servizio di custodia dei bambini gestito da personale qualificato (prenotazione obbligatoria a info@maremontana.it).

La Vibram Maremontana aderisce anche quest’anno al Corto Circuito Solidale organizzato da I Run for Find The Cure, impegnandosi a supportare con parte degli introiti derivanti dalle iscrizioni la costruzione della Maternità di Nafadji Coura in Mali.

L’evento, che per il quarto anno ha come title sponsor Vibram, l’azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di suole in gomma ad alte prestazioni è organizzato dall’A.S.D. Maremontana con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano, la collaborazione dei partner Balla Coi Cinghiali, CAI Loano, Amici del Carmo, Comitato No Profit Find The Cure e il prezioso supporto di numerosi volontari e associazioni del territorio.

Per maggiori informazioni e tutti gli aggiornamenti www.maremontana.it e pagina Facebook della Maremontana ASD.