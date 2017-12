Tutti i presepi di Varazze, i luoghi e gli orari

Sono davvero tanti i presepi a Varazze. Così, dopo l’inaugurazione della maggior parte dei presepi della rassegna Presepiando, che riunisce 17 presepi nella Città di Varazze e nelle sue frazioni, oggi è il turno del presepe itinerante delle Faje.

Forse quello che più esprime il significato di “Presepiando” l’andare per presepi per conoscere le nostre confraternite e, in questo caso, le bellissime frazioni di Varazze. Quello delle Faje è un vero e proprio itinerario nel bosco dove sarà possibile vedere presepi piccolissimi, nelle botti, all’interno di stalle e addirittura costruiti nei ruscelli.

Si inizia oggi, martedì 26 e sabato 30 Dicembre dalle 14 alle 17:30 e in notturna dalle 21 alle 22 in piccoli gruppi accompagnati dagli elfi con le torce. Giovedì 28 dicembre e venerdì 5 gennaio alle 17:30 accompagnati dagli elfi con le torce. Al termine possibilità di cenare insieme. Lunedì 1 gennaio dalle 14:00 alle 17:30.





Ricordiamo che tutte le foto dei presepi e i video saranno visibili sulla pagina facebook di Città di Varazze https://www.facebook.com/varazzeofficial/?ref=br_rs

Ecco gli orari degli altri 17 presepi.

Presepiando.

Presepe di Marina di Varazze, dal 16/12/2017 al 7/1/2018, sempre aperto

S. Nazario: dal 17/12/2017 al 7/1/2018, tutti i giorni dalle 15 alle18

S. Rocco di Castagnabuona: dal 23/12/2017 al 14/1/2018 (Natale Chiuso). Domenica e festivi dalle 9:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30 Aperto anche nel pomeriggio 30/12/2017. Per prenotare visite fuori orario telefonare al n.3358166059 – 3492880216. Percorso “I presepi in tu giardin” per le vie della frazione”.

S. Giovanni Battista di Cantalupo dall’ 8/12/2017 al 7/01/2018. Sabato dalle 17 alle 19. Per prenotare visite fuori orario telefonare al n° 3713106819

Frati Cappuccini: dalla messa di Mezzanotte al 2/2/2018. Orario: dalle 8 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:00

S. Ambrogio: da Natale al 2/2/2018. Orario: dalle 8 alle 12 e dalle 15:30 alle 19.

S. Giuseppe: dal 24/12/2017 al 7/1/2018. Giorni Feriali dalle 15 alle 18. Giorni Festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Chiesina Oratorio Salesiano: dal 24/12/2017 al 7/1/2018. Orario: dalle 15.30 alle 19.00

N.S. Assunta: dal 16/12/2017 al 7/1/2018 e il 13 e 14/01/2018. Orari: Giorni Feriali dalle 15 alle 19. Giorni Festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19

S. Donato: dal 17/12/2017 al 17/1/2018. Tutti i giorni festivi dalle 8.00 alle 10.30. Per prenotare visite fuori orario telefonare al n° 3393627629 – 3391884545 – 3460907524

S. Anna: dall’8/12/2017 al 14/01/2018. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 19; tutti i giorni dal 23/12/2017 al 7/01/2018 dalle 15 alle 19.

Pero, Parrocchia della S.S. Annunziata: dal 21/12/2017 al 6/01/2018 la domenica e i giorni festivi dalle 9.30 alle 12.30; il giovedì dalle ore 21 alle 23.

Alpicella: sulla piazza, dall’ 8/12/2017 al 14/01/2018 sempre aperto.

Casanova. Presepe vivente ligure in piazza della Chiesa: serate del 22/23/24 dicembre dalle 21 alle 24 e il 30/12/2017 dalle 15 alle 18.

S. Bartolomeo: dal 23/12/2017 al 7/1/2018. Orari: dalle 9.30 alle 12:15 e dalle 15:15 alle 18:45.

S. Domenico: dal 24/12/2017 al 2/2/2018. Orari: dalle 8:30 alle 12 e dalle 15:30- 18:45.