GENOVA. 4 APR. Il Tribunale di Genova tratta il M5S come qualsiasi altro partito politico. Secondo il legale di Marika Cassimatis, il giudice della I sezione civile, Roberto Braccialini “ha previsto un’udienza fiume per venerdì mattina che potrebbe essere aggiornata al lunedì successivo”. In ballo c’è la riammissione a candidata sindaca della professoressa pentastellata che aveva vinto le Comunarie genovesi, ma che poi era stata estromessa dal garante Beppe Grillo. Le successive votazioni online (svoltesi però a livello nazionale) avevano fatto vincere Luca Pirondini, precedentemente sconfitto da Marika Cassimatis.

Inoltre, sempre secondo l’avvocato Lorenzo Borré, la decisione del Tribunale “potrebbe arrivare entro il 20 aprile perché il giudice sa che abbiamo tempi molto stretti”. Le liste dei candidati a Tursi, infatti, dovranno essere depositate entro la fine di aprile.