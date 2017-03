GENOVA. 28 MAR. Ormai è ufficiale. Niente primarie, come era avvenuto nel 2012 quando Vincenzi e Pinotti uscirono sconfitte dal marchese rosso. L’assessore Gianni Crivello (area Pd ex Sel) è il candidato sindaco di Genova per la coalizione di centrosinistra. E’ un segno della continuità dell’amministrazione comunale guidata da Marco Doria per Genova.

Gianni Crivello ha invitato i suoi sostenitori domani nella sala del Teatro della Società Operaia Cattolica di Certosa per la presentazione ufficiale: “Esprimere al meglio le speranze di futuro per tutti i cittadini nella sfida al centrodestra leghista dell’11 giugno”.

L’assessore ai Lavori pubblici e alla protezione civile “che non sta mai fermo” è stato anche presidente del Municipio in Valpolcevera. Fuoriuscito da Sel, è in quota Pd, anche se non ha mai preso la tessera del partito di Renzi. Sinistra Italiana non farà parte della coalizione di centrosinistra che sostiene Gianni Crivello.