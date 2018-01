Turista napoletano ruba 4 volte alla Upim di via XX Settembre: arrestato

Un turista 53enne napoletano, in vacanza con il figlio ventenne a Genova, ieri è stato arrestato per furto aggravato continuato dai carabinieri.

Il camperista, secondo l’accusa, per 4 volte si è appropriato di capi di abbigliamento della Upim in via Venti Settembre. Infatti, dopo avere staccato la placca anti taccheggio con delle forbicine indossava la merce, jeans o giubbotti, poi usciva, andava a cambiarsi nel camper posteggiato a poche decine di metri di distanza, in viale Caviglia, a Brignole, e tornava di nuovo a rubare nel grande magazzino.

Il suo via vai non è passato inosservato a un addetto alla vigilnza che al quarto furto lo ha bloccato e chiesto l’intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile.





I militari dopo avere accertato che il napoletano aveva precedenti penali per furto hanno effettuato la perquisizione del camper dove c’era il figlio. Nel veicolo sono stati trovati gli altri capi rubati, in tutto merce del valore di 200 euro.