Turismo: La Liguria ospita “Meeting Suisse & Europe”

GENOVA. 9 FEB. I Comuni di Sestri Levante, Chiavari e Framura hanno approvato e sviluppato il progetto di realizzazione di un importante evento di promozione turistica: si tratta di “Meeting Suisse & Europe”, workshop in cui i tour operator stranieri incontreranno gli operatori italiani in una giornata destinata agli accordi commerciali B2B, che si terrà nella splendida location dell’ex convento dell’Annunziata di Sestri Levante nella giornata di venerdì 24, mentre sabato 25 gli stessi operatori trascorreranno una giornata alla scoperta di Chiavari e Framura. Il pubblico potrà scoprire i sapori del territorio e il mondo dei viaggi. L’evento sbarca in Liguria direttamente da Lugano, dove si è svolto per ben 20 anni. « Abbiamo avviato da anni un percorso di promozione del nostro territorio ‒ spiega Valentina Ghio, Sindaca di Sestri Levante ‒ prima singolarmente e poi coinvolgendo i Comuni limitrofi, superando campanilismi e inutili divisioni. Il percorso che abbiamo condiviso con Chiavari e Framura ci ha permesso in prima battuta di partecipare in maniera importante e strutturata a diversi eventi promozionali italiani e internazionali e oggi di portare sul nostro territorio un evento di peso internazionale.

Si tratta di una grande e concreta occasione di promozione per la nostra area, e desidero ringraziare Regione Liguria e Agenzia in Liguria per il supporto che ci hanno fornito.» Il Sindaco di Chiavari Roberto Levaggi e l’assessore al turismo Daniela Colombo confermano: «Siamo davvero lieti che un evento di tale portata si svolga per la prima volta sul nostro territorio: è stato possibile grazie al lavoro di squadra, in sinergia con gli altri comuni e gli enti coinvolti, e l’attenzione globale alla promozione anche oltre i confini regionali e nazionali, confermata dalla partecipazione di Chiavari a varie fiere di settore in Italia e all’estero. E’ una modalità che contraddistingue il lavoro dell’amministrazione e che, come si evince anche da questa iniziativa, porta a risultati reali. Chiavari, con Meeting Suisse, avrà un’ulteriore possibilità di essere scoperta, conosciuta e apprezzata per la sua ricca offerta turistica e culturale. Ringraziamo naturalmente la Regione Liguria, l’Agenzia In Liguria e tutti gli enti coinvolti per la proficua collaborazione.»

Così Andrea da Passano, Sindaco di Framura: «Il trend turistico di Framura si sta confermando in positivo negli ultimi anni, segno che il Comune e l’associazione Framura Turismo, che ne è il braccio operativo in campo turistico, stanno lavorando bene, sia per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture che potenziano la nostra offerta, come la nuova passeggiata mare, sia e soprattutto in riferimento alla promozione. Partecipare alle fiere è fondamentale, perché non serve solo a mettere in mostra ciò che Framura può offrire, ma anche ad imparare dagli altri operatori del settore e a tenersi aggiornati sulle evoluzioni di un mondo complesso come quello del turismo. Un altro punto importante della nostra linea è la collaborazione con le realtà limitrofe per accrescere le potenzialità turistiche del territorio a livello comprensoriale. Uno dei risultati più evidenti di questo lavoro di squadra è proprio il Meeting Suisse & Europe.» Conclude Paolo Bertagni, Presidente di Givi Srl, organizzatore della manifestazione: “L’evento primaverile di quest’anno, dopo 20 edizioni tenutesi a Lugano, si è spostato in territorio ligure grazie alla volontà dei tre comuni e al sostegno della Regione e dell’Agenzia. Come organizzatori abbiamo da subito sposato l’idea e i numeri ad oggi dimostrano il successo raggiunto.

Per parlare di numeri, una sessantina di strutture ricettive provenienti da tutto il territorio italiano incontreranno decine di top buyer provenienti dalla Svizzera e dal nord Europa.» La giornata dedicata agli operatori verrà preceduta da una serata di benvenuto, prevista per giovedì 23 febbraio, organizzata dai tre Comuni insieme a Regione Liguria, Agenzia In Liguria e al consorzio Sestri Levante H&R, che si terrà a Sestri Levante presso il locale: “Piscina dei Castelli”. Sabato 25 febbraio gli operatori dedicheranno l’intera giornata alla scoperta dei comuni di Framura e Chiavari, attraverso un percorso di valorizzazione delle eccellenze locali composto da visite guidate, degustazioni, percorsi nella natura, tempo libero per lo shopping. Nel frattempo l’ex convento dell’Annunziata sarà aperto al pubblico: i visitatori troveranno, oltre agli operatori del giorno precedente, una serie di espositori legati al territorio, per una giornata alla riscoperta non solo delle eccellenze enogastronomiche, ma anche delle tradizioni e della cultura locale attraverso laboratori, degustazioni, dimostrazioni. Tra le attività da segnalare, il campionato del pesto, la distribuzione del Bagnun, i laboratori “Indovina chi vive in miniera” a cura di Coop. TerraMare.