Tuoni e lampi su Genova, arriva la pioggia?

GENOVA. 22 LUG. Mezzanotte passata da poco. Tuoni e lampi su Genova ed un po’ di pioggia, ma un vero e proprio temporale finora non è arrivato.

Eppure un’abbondante caduta di acqua farebbe proprio piacere. Non solo per l’abbassamento della temperatura e mitigare l’afa, ma anche per i campi degli agricoltori e riempire gli invasi in modo da stare tranquilli in caso di ulteriore pericolo di siccità in agosto.

Su Savona sta cadendo una leggera pioggia e nel Basso Piemonte, ad Ovada, al momento sta piovendo.





AGGIORNAMENTO

L’abbiamo chiamato ed è arrivato. Stanotte i tuoni e i lampi sono stati poi seguiti da un violento nubifragio su Genova e Savona, andato avanti sino all’incirca all’una e trenta. Al momento non si hanno segnalazioni di particolari danni, tranne che per alcuni allagamenti nel centro storico di Albissola Marina, dove sono intervenuti i vigili del fuoco.