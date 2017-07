GENOVA. 20 LUG. Nella mattinata di ieri, presso la UPIM di Via XX Settembre, personale del Nucleo Radiomobile, ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato, un tunisino di 47 anni, in Italia senza fissa dimora, nullafacente e pluripregiudicato.

L’immigrato, mai rimpatriato nel suo Paese, è stato bloccato pochi istanti prima dalle guardie private antitaccheggio del grande magazzino. Addosso aveva della merce non pagata, rubata dal reparto profumeria.