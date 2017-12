Tunisino evade dai domiciliari: arrestato in via Jori

E’ stato fermato in strada dai poliziotti del Commissariato Cornigliano mentre chiacchierava con una donna seduto nei pressi della stazione della metropolitana Brin in via Jori.

L’uomo, un tunisino di 31 anni, privo di documenti, ha riferito agli agenti di essere stato scarcerato qualche ora prima grazie ad una misura che aveva sostituito la detenzione in carcere con gli arresti domiciliari, a seguito di una condanna per spaccio di stupefacenti.

Il tunisino è stato arrestato per il reato di evasione e verrà giudicato con rito per direttissima nella mattinata odierna.