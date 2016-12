Tubo rotto acquedotto di Lucinasco, problemi in Valle Impero

IMPERIA. 22 DIC. Rottura di un tubo dell’acqua a Pontedassio, lungo la statale 28 sulla strada che porta in alta valle Arroscia, all’altezza dell’officina della Riviera Trasporti.

All’opera i tecnici dell’Amat per verificare l’entità della perdita. L’acquedotto interessato è quello di Lucinasco.

E’ a rischio, spiega l’azienda Amat che gestisce l’acquedotto, l’erogazione idrica in Valle Impero tra lo Stabilimento Latte Alberti e l’incrocio tra via Nazionale e via Argine Sinistro.



Amat comunica anche che, in fase di riparazione e riattivazione della condotta potranno verificarsi variazioni di pressione ed intorbidamenti dell’acqua.