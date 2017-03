Truffe telefoniche, attenti alle risposte: dire sempre NO!

GENOVA 13 MAR. La “truffa del sì” arriva sempre più spesso sui nostri smartphone e telefonini, pc e tablet. Purtroppo molte persone diventano vittime di inganni e manipolazioni.

Ecco come capire che dietro ad un ingenuo e sincero “Si” richiesto, aumentano le richieste di soldi e la carta di credito o carte simili pian piano si scaricano.

Se vi capita di ricevere chiamate da prefisso 02 o prefisso 06, su telefono fisso o telefono cellulare, chiedete a chi appartiene questo numero. Nella stragrande maggioranza dei casi la risposta è una: call center di telemarketing pronti a proporvi la solita offerta irrinunciabile. Se così dovesse essere, fate attenzione a come rispondete. Capita sempre più spesso che in seguito alle chiamate di uno di questi call center ci si ritrovi con una richiesta di cambio di operatore, sia esso telefonico, energetico o gas. Il tutto, a detta degli utenti contattati e intervistati, non voluto né richiesto. A loro dire, sarebbero rimasti vittima della cosiddetta truffa del “sì”.

Cerchiamo di spiegare come funziona la truffa del sì: Se riceve una chiamata – sia su linea fissa sia su telefono cellulare – da un prefisso 02 o prefisso 06 (ma anche da un altro prefisso telefonico italiano) e l’operatore dall’altra parte ci chiede se siamo il signor “nome e cognome”. Secondo le testimonianze delle vittime, se rispondete “Sì” a questa domanda, siete caduti nella loro trappola: tramite un abile lavoro di montaggio audio, quel “Sì” viene aggiunto e messo nelle domande, mai ricevute da voi, in una conversazione mai avvenuta con voi. Se richiedete la registrazione della chiamata, ricevereste un file poco comprensibile e di fatto inutilizzabile. Insomma, avendo confermato il proprio nome e cognome ci si ritrova ad aver sottoscritto un nuovo contratto.

Come rispondere ai call center per non cadere nelle varie truffe ideate da manigoldi? Nel caso in cui abbiate attivato il servizio di riconoscimento dei numeri telefonici al vostro telefono fisso o se vi chiamano sullo smartphone per cui potete sapere, o quanto meno immaginare, in anticipo, guardando subito sullo schermo chi vi sta cercando, a quel punto potete decidere di non rispondere o, eventualmente, preparare mentalmente delle risposte che non includano un “sì”. Esempio, vi dovessero chiedere “Siete voi il signor nome cognome”, la risposta più adatta è: Perche lo vuole sapere? Mi dia il suo numero telefonico così la richiamo io ed ho un riferimento telefonico! in caso vi chiedessero “Voi avete già un contratto di fornitura per…” è consigliabile sempre negare, al massimo “ho già quel che mi serve e mi aggrada!” Nel caso continuassero con “Le posso descrivere la nostra proposta” dovrete replicare, ad esempio, “No grazie!”.

Insomma, il segreto per non cadere vittima delle truffe telefoniche è solo uno: non dire mai sì e negare sempre oppure chiudere immediatamente la telefonata senza farsi degli scrupoli sulla mancata educazione e tradendo i canoni del buon gusto e della garbata conversazione.

Leggiamo e riportiamo una nota utile: TIM mette a disposizione vari canali per avere informazioni. Se avete dubbi o il timore di essere le vittime di una tentata truffa, segnalate immediatamente al Servizio Clienti di TIM quello che vi è successo, ma non esitate a chiamare le Forze dell’Ordine. ABov.