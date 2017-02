GENOVA. 14 FEB. Lo scorso 20 gennaio la polizia ha arrestato due individui specializzati in truffe e furti agli anziani, a conclusione di una attività indagine che aveva permesso di bloccarli in flagranza di reato.

La banda era composta da due siciliani 61enni: Carmelo Barbieri e Vincenzo Santacaterina che colpivano in varie province liguri e del Nord Italia con la tecnica della truffa cosiddetta “Tobler”.

Il blitz della Squadra Mobile genovese, è avvenuto a conclusione di un’indagine che ha richiesto numerosi e difficoltosi pedinamenti, per la scaltrezza dei malviventi.

I due si muovevano in modo sincronizzato e con compiti specifici; una volta individuata la vittima, uno si fingeva professionista svizzero in cerca di uno studio notarile ove poter effettuare una donazione in favore di soggetti gravemente bisognosi. Una volta carpita la fiducia dell’anziano, entrava in azione il complice che, fingendosi medico, coinvolgeva emotivamente nel progetto caritatevole la malcapitata vittima. Successivamente, attraverso abili raggiri, si facevano accompagnare presso l’abitazione dell’anziano ove si facevano consegnare soldi e monili in oro ivi presenti, per poi allontanarsi furtivamente dall’appartamento. In altre circostanze, invece, provvedevano ad accompagnare l’anziana vittima presso un istituto di credito, assicurandosi l’effettuazione di consistenti prelievi di danaro.

A seguito dell’interrogatorio avvenuto innanzi al Pm Landolfi, gli indagati oltre ad ammettere le proprie responsabilità in merito ai fatti inizialmente contestati dalla Squadra Mobile ligure, hanno ammesso ulteriori 13 episodi di reato commessi in Genova (via Salvemini, Corso Martinetti, Piazza Petrella, Largo Merlo e via Oberdan) e in Imperia, Milano e Varazze tra il mese di settembre 2015 e gennaio 2017.

Inoltre gli arrestati hanno fatto riferimento a numerosi altri episodi di cui non sono stati in grado di precisare luogo e periodo di commissione.

La Questura di Genova, oltre ad invitare i cittadini a diffidare di chiunque, incontrato occasionalmente in strada chieda, a qualsiasi titolo, in prestito danaro od oggetti preziosi per presunte donazioni, avendo altresì cura di non far accedere sconosciuti presso le proprie abitazioni, segnalando immediatamente al 113 qualsiasi situazione sospetta, esorta tutti coloro che hanno subito analoghe truffe/furti a segnalarli agli Uffici di Polizia competenti per territorio.