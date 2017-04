GENOVA. 4 APR. Questa mattina, a Sestri Levante, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, a conclusione di accertamenti, hanno tratto in arresto “colpito da provvedimento restrittivo in ambito internazionale in relazione ai reati di truffa” un 30enne cecoslovacco, in Italia senza fissa dimora, celibe, disoccupato.

Intorno alle 8, in via Serra, lo straniero veniva fermato è controllato dai militari, risultando gravato di mandato di arresto Europeo. Il truffatore veniva tratto in arresto e accompagnato nel carcere di Marassi.