GENOVA. 4 APR. Nel pomeriggio di ieri una pattuglia hanno controllato uno scooter in via A. Doria. Lo scooter era rubato e gli agenti della Questura hanno arrestato per ricettazione un genovese di 30 anni che era alla guida del mezzo.

I poliziotti, durante il regolare controllo del territorio, hanno notato uno scooter parcheggiato in via Doria con il blocchetto di accensione forzato, il bauletto porta caschi semi aperto ed ancora il motore caldo.

Dopo un breve controllo gli agenti hanno accertato che la moto era rubata ed hanno così deciso di attendere l’utilizzatore del mezzo.

Poco dopo infatti un giovane si è avvicinato alla moto e con fare sospetto ha calzato il casco ed ha acceso il motore.

A quel punto gli agenti sono intervenuti e l’hanno arrestato per ricettazione.

Il 30enne, pluripregiudicato per reati specifici, è stato condotto nel carcere di Marassi.