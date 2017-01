Trovato con hashish e coltello, 32enne italiano arrestato

GENOVA. 5 GEN. La Polizia ha arrestato un 32enne italiano residente a Genova, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, denunciandolo anche per porto abusivo d’arma e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Gli agenti del Commissariato Pré, nel corso della consueta attività di pattugliamento per la prevenzione, hanno notato in Via Buozzi un’auto che procedeva a forte velocità in direzione centro.

Hanno pertanto seguito il veicolo, fermandolo in Piazza Cavour per procedere al controllo.

Alla guida un 32enne italiano mentre sul sedile lato passeggero, in bella vista, un grosso tubo di metallo di cm 58 di lunghezza.

I poliziotti hanno proceduto ad un controllo più accurato, sequestrando al 32enne un coltello a serramanico con blocco lama lungo cm 19 e 3 pezzi di hashish, del peso complessivo di 3 grammi.

La perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ulteriori 74,86 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 1460 euro.

L’arrestato sarà giudicato questa mattina con rito per direttissima.