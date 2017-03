Tromba d’aria su Prato Nevoso, salvi 130 sciatori

CUNEO. 7 MAR. Erano circa le 15 di ieri quando una bufera di vento con una tromba d’aria si è abbattuta tra Monregalese e Cuneese con raffiche fino a 130 kmh.

Per strada sono volate tegole e lamiere, mentre alcuni parabrezza delle auto sono stati sfondati per la collisione a Cuneo e Borgo San Dalmazzo.

Ci sono stati anche diversi i feriti che sono stati colpiti da detriti e da rami o caduti dalle biciciclette, ma nesuno è grave.

Alberi e rami hanno bloccato i collegamenti viari nella zona di Peveragno, Chiusa Pesio, Beinette.

Diverse centinaia di sciatori sono stati costretti a tornare a casa dalle piste di Mondolè e Riserva Bianca spazzate dal vento. Mentre in oltre 70 sono rimasti bloccati per oltre due ore sulla seggiovia a Prato Nevoso : il vento ha portato via i cavi di acciaio dalle carrucole.

Circa 25 tecnici della Delegazione Mondovì del CNSAS Piemonte – Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con la collaborazione del Soccorso piste hanno evacuato 130 sciatori che al momento dell’arresto si trovavano a bordo dell’impianto.

Per loro tanto freddo e spavento: dieci a rischio ipotermia sono stati portati all’ospedale di Mondovì, ma tutti sono stati tratti in salvo.

A Prato Nevoso alcune navette hanno riportato ai parcheggi chi era stato sorpreso in quota da raffiche oltre i 100 km all’ora.

Alcuni alberi, cadendo, hanno tranciato i cavi Enel lasciando al buio e al freddo appartamenti e villette a Borgo e Peveragno, dove la frazione di Montefallonio ha registrato i danni maggiori.

Il forte vento ha colpito anche la caserma Vian degli alpini, tra Cuneo e Borgo, scoperchiando i tetti delle palazzine, mentre alcuni alberi cadendo hanno danneggiato un muro di recinzione e le auto dei militari.

Chiusi gli impianti di risalita anche in altre due stazioni sciistiche cuneesi, Artesina e Limone Piemonte.

Molta apprensione anche da parte dei tanti liguri che in questo periodo dell’anno ancora affollano le piste del basso Piemonte.