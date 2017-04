Trofeo Città di Loano: alla 45^ edizione 144 gli iscritti

SAVONA. 1 APR. Manca pochissimo al via della 45^ edizione del Trofeo Città di Loano e la classica della Riviera delle Palme è già nei sogni di tanti giovani talenti del mondo delle due ruote che arriveranno sulle strade savonesi da tutte le parti d’Europa.

In tutto sono 144 gli atleti iscritti ammessi ai nastri di partenza dallo staff del Velo Club Loano Cicli Anselmo, in rappresentanza di 36 formazioni provenienti da sei regioni e sette nazioni diverse.

“Il futuro del ciclismo europeo passa da qui”, ha commentato il presidente del sodalizio loanese, Domenico Anselmo..

Ad impreziosire il folto lotto di atleti al via ci saranno, il vincitore della passata edizione, Andrea Bagioli (CC Canturino 1902) e l’attesissimo talento “di casa” Simone Manfredi (Gc Romagnano Mamis Caffè Guerciotti) già a segno in questo 2017 al debutto sul traguardo di La California (Li), insieme a tanti altri ragazzi che vorranno sfruttare l’occasione per mettersi in luce agli occhi del ct azzurro Rino De Candido che anche quest’anno seguirà da vicino il Trofeo Città di Loano.

“Questa prova sarà fondamentale per capire quali dei nostri ragazzi potranno essere competitivi nei prossimi mesi anche su percorsi impegnativi e, allo stesso tempo, per testare il valore degli stranieri con cui ci dovremo confrontare sui traguardi più importanti della stagione” ha fatto sapere, infatti, il tecnico friulano, alla guida della compagine azzurra degli juniores.

Tra gli osservati speciali, senza dubbio, figureranno i veronesi Giulio Masotto, vincitore domenica scorsa a Gussago (Bs) e Samuele Carpene, entrambi in forza alla Cipollini Assali Stefen guidata dall’ex professionista Nicola Minali; occhi puntati anche su Gabriele Benedetti (Gc Romagnano Mamis Caffè Guerciotti) che in questo scorcio di stagione ha già collezionato due secondi posti e su Luca Rastelli (Cc Cremonese 1891) giunto a braccia alzate nella prova di San Paolo d’Argon (Bg). C’è attesa, infine, per vedere all’opera anche i quotati atleti stranieri mentre il tifo di casa sarà tutto per il loanese Enrico Sebastiano (Esperia Petalo).

Le premesse per un altra giornata di grande ciclismo ci sono davvero tutte: come da tradizione sarà possibile seguire la corsa in diretta attraverso il portale www.ciclismoweb.net che racconterà in tempo reale l’evolversi della competizione.