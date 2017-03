SAVONA. 7 MAR. Oggi ci sono stati nuovi disagi per i viaggiatori delle ferrovie liguri per ritardi dei treni regionali che anche stamani hanno esasperato pendolari e turisti.

Un problema su un treno sulla linea della riviera di ponente ha provocato ripercussioni gravi anche sulla linea della riviera di levante.

Trenitalia parla di una anomalia non meglio precisata a un treno regionale tra ‘Andora e Albenga nel tratto a binario unico’ che ha provocato poi i ritardi a catena anche nel tratto tra Sestri Levante e Genova dove due regionali hanno accumulato ritardi di circa mezz’ora.

Nel frattempo la rabbia, soprattutto dei pendolari sale. Nei giorni scorsi, un guasto sempre a ponente, questa volta ad un treno merci a Ventimiglia di prima mattina aveva provocato ritardi ai regionali a Sestri Levante per molte ore successive.

Sul caso si è espresso anche l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino: “Il susseguirsi di ritardi, dovuti ad anomalie su una tratta che si ripercuotono poi, con un effetto domino, su tutta la regione, non è più accettabile. Chiederò formalmente un’azione risolutiva ad Rfi e Trenitalia affinché non si ripetano più episodi di questo genere che hanno ricadute insostenibili su tutto il sistema ferroviario regionale e quindi disagi incalcolabili per pendolari, studenti e turisti”.

“La Regione Liguria – conclude Berrino – paga il servizio con regolarmente e pertanto ci aspettiamo che con la stessa puntualità avvenga la gestione del servizio stesso”.