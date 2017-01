SAVONA. 16 GEN. Quello che conta è anche il trend di consenso ottenuto finora dai sindaci dal giorno dell’elezione, che in sostanza misura l’opinione dei cittadini rispetto all’attività dell’amministrazione comunale. Nella classifica sul gradimento degli elettori verso i sindaci italiani di Ipr Marketing, pubblicata stamane dal Sole24Ore, risulta che il trend per i sindaci dei 4 capoluoghi di provincia della Liguria sia negativo.

La migliore di tutti, però, è la neosindaca di Savona Ilaria Caprioglio (centrodestra) che ha un trend di consenso sostanzialmente stabile con -0,9%. La fedelissima di Toti e Rixi ha superato il primo cittadino di La Spezia, Massimo Federici (Pd), in calo del -4,6%, quello di Genova, Marco Doria (centrosinistra), in calo del -7,7% e quello di Imperia Carlo, Capacci (Pd), in calo del -19,1%.