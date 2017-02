LA SPEZIA. 8 FEB. A Spezia con una Mercedes appena rubata passano con il rosso dando il via ad un inseguimento con la polizia municipale. In difficoltà abbandonano l’auto e scappano a piedi per le vie del centro tentando di far perdere le tracce.

Protagonisti della movimentata mattinata tre minori, due di 17 anni, originari della Romania e uno di 15, sudamericano.

Il più piccolo del terzetto è stato raggiunto immediatamente dagli agenti della polizia municipale, mentre i due 17enni, sfuggiti agli agenti, erano andati tranquillamente a scuola, un istituto superiore della città.

Gli agenti sono arrivati in aula e li hanno denunciati. I tre sono accusati di furto e uno dei 17enni che guidava l’auto rubata deve rispondere anche di guida senza patente.