Tre incidenti nella prima mattinata a Genova

GENOVA. 8 MAR. Questa mattina a Genova nel giro di poco tempo si sono verificati tre incidenti. Il primo si è verificato all’imbocco della Sopraelevata dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto.

Soccorso, è stato trasportato in cordice giallo in ospedale, ma non è grave. Si sono registrati disagi al traffico con ripercussioni in Sopraelevata e alla Foce, attualmente la situazione si è normalizzata.

Poco dopo si è verificato un altro incidente invia Serra dove un’ambulanza si è scontrata contro una moto.

Infine un pedone è stato investito in corso Sardegna all’altezza del civico 56. Si registano difficoltà per il traffico nella zona.

Seguono aggiornamenti.