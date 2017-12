“Apprendo con sgomento dell’improvvisa scomparsa dell’ex ministro Altero Matteoli. Seppur da posizioni politiche diverse, quando io ero assessore e lui faceva parte del Governo, abbiamo collaborato con grande senso delle istituzioni alla realizzazione e alla progettazione di alcune importanti opere infrastrutturali sul territorio ligure. Per esempio, insieme abbiamo lavorato al Terzo valico. Alla famiglia Matteoli le mie più sentite condoglianze”.

Lo ha dichiarato oggi la capogruppo regionale del Pd Raffaella Paita, in merito alla scomparsa delll’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (2008-2011), vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla via Aurelia all’altezza di Capalbio, in Toscana. Il senatore aveva 77 anni.

“Grande dolore per la scomparsa di Altero Matteoli – ha dichiarato il governatore ligure Giovanni Toti – una tragedia che ci colpisce come amici oltre che come colleghi di partito e che colpisce la politica intera che con lui perde un rappresentante di grande garbo, esperienza ed equilibrio. Di fronte al grave lutto esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia a nome mio e dell’intera giunta regionale ligure”.