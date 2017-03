GENOVA. 29 MAR. Tragico incidente ieri sera a Rivarolo in Valpolcevera.Matteo Bargna, 44enne genovese, è morto è morto cadendo dalla propria moto in via al Ponte Polcevera.

Sul posto è intervenuto il 118 che lo ha trovato in gravissime condizioni, poi la corsa in ospedale, al San Martino.

Purtroppo, durante il percorso in ambulanza, l’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo sbattendo la testa sull’asfalto. Nessun altro mezzo coinvolto nell’incidente.

Le indagini sono affidate alla sezione infortunistica della polizia municipale.

Matteo Bargna lavorava come fabbro in città e percorreva quella strada tutti i giorni per raggiungere casa sua a Fegino.