Tragedia nel casertano, uccide la moglie e ferisce passanti: poi si spara

E’ finito nel peggiore dei modi il tragico episodio che oggi pomeriggio ha seminato il terrore a Bellona, nel Casertano.

Davide Mango, dopo aver ammazzato la moglie e ferito cinque persone a colpi di fucile, si è ucciso con un colpo di pistola alla testa.

Il 48enne, ex guardia giurata, un passato di sostenitore di Forza Nuova, in preda ad un raptus ha dapprima ammazzato la moglie Anna Carusone, di 45 anni, poi ha sparato diversi colpi di fucile e di pistola dal balcone ferendo cinque persone. La figlia di 14 anni è riuscita a fuggire in strada.





La tragedia è avvenuta intorno alle 16 in via Aldo Moro a Bellona, nel Casertano, quando l’ex guardia giurata si è affacciata dal balcone del secondo piano di una palazzina urlando:”’Ho ucciso mia moglie”. Poi ha preso il suo fucile da caccia facendo fuoco più volte all’impazzata. C’è stato un fuggi fuggi generale e alcune persone si sono riparate in un supermercato e in un bar.

Sul posto sono arrivati polizia e carabinieri, che hanno provato a convincerlo ad arrendersi ,ma Davide Mango si è barricato in casa. Il 48enne ha lanciato vari oggetti tra cui anche una bombola di gas e, in tutto, avrebbe sparato una cinquantina di colpi usando un fucile da caccia e una pistola.

La tragica vicenda è finita alle 21.15 quando si è sentito un colpo di pistola. A quel punto i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione e lo hanno trovato gravemente ferito. L’uomo è spirato poco dopo.