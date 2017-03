GENOVA. 29 MAR. Il consigliere regionale di Rete a Sinistra Gianni Pastorino parteciperà domani allo sciopero unitario indetto da FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL per denunciare la tragedia delle morti nei cantieri, di cui l’ultimo episodio risale solo a pochi giorni fa sulla A10.

«Ancora 2 operai morti e 2 feriti gravissimi, travolti da un camion fuori controllo fra Albisola e Celle: sulle dinamiche della vicenda farà luce la procura; detto questo è un preciso dovere politico dire basta alle morti sul lavoro. Fatti del genere – spiega Pastorino – sono una vergogna che non ammette appelli o attenuanti. Anche noi saremo in Piazza Caricamento e poi in corteo verso la Prefettura. Le istituzioni accolgano le istanze delle parti sociali sul tema sicurezza e assicurino il massimo impegno affinché tali misure siano rispettate, sempre e dovunque».