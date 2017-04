Traffico bloccato a Pontedecimo per bus intraversato

GENOVA. 5 APR. Traffico bloccato a Pontedecimo e più in generale nell’alta Valpolcevera a Campomorone e Mignanego per un bus del 7 di traverso in via Gallino in prossimità dell’incrocio per Campomorone e Mignanego a qualche metro prima del capolinea Amt.

Sembra che il bus abbia sbagliato la manovra e sia rimasto incastrato.

Da qui i pesanti rallentamenti alla circolazione che hanno avuto conseguenze anche nelle zone circostanti.

Sul posto ci sono i vigili urbani che sta facendo defluire il maxi incolonnamento.