GENOVA. 11 APR. Traffico congestionato, a causa della riapertura ritardata del casello di Genova Bolzaneto, chiuso nella notte per lavori di manutenzione, sul nodo autostradale di Genova con ripercussioni sulla viabilità ordinaria.

Traffico bloccato in via Cantore ed in tutta la zona di Sampierdarena, mentre si registrano pesanti rallentamenti in tutta la Valpolcevera.

La Società Autostrade segnale le seguenti problematiche:





A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 0 – direzione: Genova). Coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso (Km 133.6 – direzione: Genova).

Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso.

Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

Sito autostrade perl’Italia: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do