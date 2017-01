Trafficante di droga fra Milano e la Riviera: preso tunisino

GENOVA. 22 GEN. I Carabinieri del Nucleo Investigativo, in collaborazione con i colleghi della Stazione Carabinieri di Villasanta (MB), ieri hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 36 anni, gravato da pregiudizi di polizia.

L’immigrat oera destinatario di un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Genova dovendo espiare la pena della reclusione pari a 3 anni, 8 mesi e 4 giorni, nonché pagare la multa di 18.000 euro, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso a Finale Ligure nel settembre del 2005.

In quell’occasione il tunisino, di ritorno in treno da Milano ove si era rifornito, fu controllato dai Carabinieri di Alassio e trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, 24 di eroina, due bilancini di precisione e la somma di circa 2000 euro. Quel viaggio non costituiva un caso isolato, bensì era ricompreso in un consolidato sistema utilizzato dall’arrestato per introdurre nella riviera francese eroina e cocaina a per quantitativi lordi pari a 25-30 grammi alla volta di sostanza. Dopo una breve attività investigativa, l’arrestato è stato localizzato nel comune di Villasanta dai militari dell’Arma genovese che, al termine delle formalità di rito, lo hanno rinchiuso nel carcere di Monza.