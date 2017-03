GENOVA. 1 MAR. Venerdì 3 marzo 2017 alle ore 21 alla Sala Modena del Teatro dell’Archivolto arriva Still life, l’ulimo spettacolo dei Ricci Forte che tocca i temi della discriminazione, del bullismo, dell’omofobia e dell’adolescenza.

Il duo formato da Stefano Ricci e Gianni Forte Attivo è sulle scene teatrali da una decina d’anni, ospite dei più importanti festival internazionali, e come molti sanno si è fatto conoscere per spettacoli estremi e visionari, creazioni in bilico tra tenerezza e crudeltà, con cui chiedono ogni volta agli spettatori di mettere in discussione le rispettive certezze.

Anche in quest’ultima creazione, la compagnia composta da Anna Gualdo, Giuseppe Sartori, Liliana Laera, Fabio Gomiero e Simon Waldvogel, non mancherà di stupirci:vedremo corpi nudi, tacchi a spillo, baci distribuiti al pubblico indiscriminatamente, maschere da Paperino e violenza, come sempre tanta, fra cuscini che esplodono in un delirio di piume al ritmo di musica da discoteca.

A differenza di altri lavori della compagnia, qui l’ispirazione non è un testo letterario bensì un fatto di cronaca di qualche anno fa, il suicidio di un quindicenne romano, la cui omosessualità non era gradita al gruppo. A lui è idealmente dedicato lo spettacolo, una delle tante vittime di quel bullismo che va a colpire chiunque non siauguale agli altri. Attraverso le confessioni e le provocazioni dei singoli attori, che si rivolgono direttamente al pubblico spezzando di continuo la quarta parete, i cinque attori danno inizio a una conferenza che vuole essere udienza di vite non vissute, alveo di baci mai dati che si esaudiscono sulle bocche degli spettatori. Still life mira decisamente a scuotere le coscienze, rivelando un’anima politica nel senso più ampio e alto del termine. Lo spettacolo esplora il tema della discriminazione, della crudeltà, dell’espressione vessatoria che ancora di frequente porta ad avvilire la differenza sino alla falcidia della dignità identitaria. Molte sono le immagini che rimangono più impresse agli occhi: i volti otturati dai cuscini, nel soffocamento dei tratti che deflagra in un’esplosione di piume per scoprire l’ingenuità di maschere innocenti; la nudità solitaria di Scolletta, quasi un San Sebastiano che ha per dardi i marchi degli innumerevoli pestaggi; frattaglie cardiache, resti di macelli tritati, spremuti, battuti. Certamente uno spettacolo forte non adatto agli stomaci deboli.

Drammaturgia ricci/forte – movimenti Marco Angelilli – regia Stefano Ricci

FRANCESCA CAMPONERO

Biglietti da 7,50 a 22 euro. Info e biglietteria 0106592220 / 010412135, archivolto.it