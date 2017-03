Tra sabato e domenica arriva l’ora legale

ROMA. 24 MAR. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo torna l’ora legale in Italia, ora che durerà per i prossimi sette mesi.

Per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, stima un minor consumo di energia elettrica pari a circa 555 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200 mila famiglie.

La stima del risparmio economico dovrebbe raggiungere la somma di 104 milioni di euro, secondo Terna.

Dal 2004 al 2016 il minor consumo per il Paese è stato complessivamente di circa 7,975 miliardi di kilowattora, pari alla richiesta di elettricità annua di una regione come la Sardegna, con risparmi per i cittadini di oltre 1,3 miliardi.

L’ora solare verrà ripristinata nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2017.

Gli esperti consigliano alcuni accorgimenti per risentire meno possibile del cambio d’orario.

Per quanto riguarda sabato: cercare di anticipare i pasti di un’ora, spostare gli orologi in avanti per evitare spiacevoli inconvenienti e non andare a dormire troppo tardi.

Per domenica: cercare di svegliarsi presto e non più tardi delle nove; fare una bella passeggiata al sole, che è il principale regolatore degli orologi biologici interni. Nel pomeriggio dopo le quattro evitare di esporsi al sole.

L’ ora legale può avere effetti negativi anche sulla postura e aggravare i sintomi da mal di schiena.

Se si soffre di mal di schiena, la mancanza di sonno tenderà ad aggravare i sintomi per diversi motivi. Mentre dormiamo, infatti, avviene gran parte della riparazione dei tessuti.

Inoltre, la mancanza di sonno provoca squilibri chimici a livello cerebrale e si abbassa la soglia di sopportazione del dolore. Le persone che non dormono abbastanza soffrono più di dolore cronico.

Dormendo di meno avviene l’affaticamento dei muscoli della schiena che influenza negativamente la colonna vertebrale con conseguente cattiva postura.

Quando la colonna vertebrale non è in allineamento corretto, i muscoli, i dischi e le articolazioni della colonna vertebrale sono sottoposte a maggior stress. I muscoli di una schiena affaticata sono più facilmente contratti.

E per prevenire il mal di schiena ci sono alcuni piccoli accorgimenti:

Alimentazione ricca di antiossidanti: ad esempio in questo periodo favorire gli estratti a base di finocchio e carote, l’uso di prodotti freschi come gli asparagi, il carciofo e limitare il più possibile gli zuccheri raffinati e l’alcool.

Attività Fisica: Una buona e costante tonicità muscolare è il rimedio migliore per prevenire disturbi cronici della zona lombare.

