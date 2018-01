Domenica 7 gennaio dalle ore 15:00 al Circolo Anspi dell’Istituto Colombo di Santa Margherita : Sfida il Campione. Sarà presente alla manifestazione uno dei più quotati atleti genovesi che darà vita insieme ad altri due campioni, ad un pomeriggio tra dimostrazioni e sfide.

In programma nella palestra dell’istituto Colombo di via Dogali 2/a di Santa Margherita Ligure un’esibizione di tennistavolo e la possibilità ai presenti di “sfidare” un campione. Premi e merenda per tutti.

Andrea Puppo (con il Tennistavolo Genova, con la rappresentativa regionale prima e con la nazionale azzurra giovanile poi, è abituato a grandi sfide. Ha vinto tanto, è il numero 1 in Italia della categoria Allievi ed è fra i trascinatori della squadra genovese al comando in serie A2).





Zoya Suprunova (ex nazionale russa, Vicecampionessa italiana a squadre serie A), Giuseppe Pagano (pulircampione regionale assoluto, in serie A per otto anni). Dall’altra parte della rete i bambini e ragazzi di Santa Margherita Ligure.

«Nel 2018 organizzeremo dei corsi di tennistavolo – spiega Massimo Costa, presidente del Circolo ANSPI Istituto Colombo – questa manifestazione ci sembrava una buona occasione per presentare la nostra iniziativa, per far conoscere uno sport che molti lo intendono solo “da spiaggia” e passare un pomeriggio insieme.

Ringrazio Giuseppe Pagano per la disponibilità e la professionalità dimostrata nell’organizzazione di questo evento e nell’avvio dei corsi». ABov