Tra musica e risate “Note da Oscar” all’Archivolto

GENOVA. 15 FEB. Venerdì 17 e sabato 18 febbraio alle ore 21 al Teatro Archivolto la Rimbamband presenta Note da Oscar, un viaggio imprevedibile e dissacrante tra le colonne sonore cinematografiche più famose.

La Rimbamband ha iniziato la propria attività nel 2006 a Bari, città natale dei cinque “suonattori”: così si definiscono infatti Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Nicolò Pantaleo e Francesco Pagliarulo, che usano la musica a supporto di un contenuto comico, in cui prevale l’aspetto più giocoso del teatro, ulteriormente messo in luce in questo loro terzo lavoro dalla regia di Paolo Nani, maestro riconosciuto nell’arte della clownerie.

L’ispirazione di Note da Oscar è Hollywood, la fama che rende immortali, la magia del grande schermo. Per la Rimbamband il grande cinema è sogno, e quindi – fiato alle trombe – trasportano il pubblico in un percorso cinematografico senza preclusioni di genere, da Gene Kelly a Toy Story. Inutile dire che sul palco i cinque, in perenne disaccordo armonico tra di loro, ne fanno di tutti i colori: il contrabbassista è in evidente stato confusionale; il sassofonista è ossessionato dalla polka, dalla mazurka e dal limbo; il batterista è convinto che si tratti di un one man show, il suo… e via dicendo.

FRANCESCA CAMPONERO

Biglietti da 7,50 a 22 euro. Info e biglietteria 0106592220 / 010412135, archivolto.it