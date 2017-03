Tra inetti e ducetti, M5S algoritmo da “grillinetti”: annullata Cassimatis, nuovo voto

GENOVA. 17 MAR. Tra inetti e ducetti, i “grillinetti” che a Genova hanno osteggiato la vittoria democratica alle Comunarie di Marika Cassimatis, hanno preso il sopravvento. La decisione di annullare la nomina della prof. genovese a candidata sindaca del M5S e di indire un nuovo vuoto per le Comunarie, è stata annunciata oggi sul blog di Beppe Grillo e ha scatenato polemiche non solo a Genova, ma in Tutta Italia.

Il pasticciaccio politico delle “comunarie” in cui i reggenti del partito credevano che a vincere fosse Luca Pirondini (sostenuto dalla consigliera regionale Alice Salvatore, fedelissima di Beppe Grillo) insieme alla scelta antidemocratica calata dall’alto, hanno valicato i confini della Liguria. Moltissime le reazioni di leader politici, opinion leader, attivisti ed ex attivisti, che si sono scatenati sul web e sui media.

E’ un colpo che danneggia l’immagine e mina la credibilità del “sogno” di centinaia di migliaia di attivisti del Movimento Cinque Stelle, definito ormai un “algoritmo” antidemocratico dall’ex capogruppo comunale Paolo Putti, persona seria e perbene, già fuoruscito insieme ad altri 4 consiglieri dal M5S per fondare “Effetto Genova”. Senza contare che, proprio nei giorni scorsi, anche il consigliere regionale Francesco Battistini, altra persona seria e perbene, ha abbandonato il M5S per fondare “Libera-Mente” in aperta polemica con i metodi di Alice Salvatore e di Beppe Grillo.

“In qualità di garante del MoVimento 5 Stelle, al fine di tutelarne l’immagine e preservarne i valori e i principi, ho deciso, nel pieno rispetto del nostro metodo, di non concedere l’utilizzo del simbolo alla lista di Genova con candidata sindaco Marika Cassimatis – ha scritto Beppe Grillo sul suo blog – molti esponenti della lista di Cassimatis hanno ripetutamente e continuativamente danneggiato l’immagine del MoVimento 5 Stelle”.

Il leader dei pentastellati ha quindi annunciato nuove Comunarie a Genova. Tutti gli iscritti al M5S, e non solo quelli residenti a Genova, possono votare nuovamente online per le Comunarie di Genova. Dopo il siluramento di Marika Cassimatis, al momento l’unica lista risulta quella guidata da Luca Pirondini, uscito sconfitto dalle precedenti. L’ammissibilità di tutti gli iscritti rappresenta un’eccezione: alle Comunarie, infatti, il M5S finora accettava le votazioni solo degli iscritti residenti nella città sede della votazione stessa.

“Nella pagina di accettazione della candidatura – ha aggiunto Beppe Grillo – per i candidati alle Comunarie di Genova, che tutti i candidati hanno sottoscritto online, era stabilito che ‘Il Garante del MoVimento 5 Stelle si riserva il diritto di escludere dalla candidatura, in ogni momento e fino alla presentazione della lista presso gli uffici del Comune di Genova, soggetti che non siano ritenuti in grado di rappresentare i valori del MoVimento 5 Stelle’. Non ho nessun interesse se non il bene del M5S. Siamo la forza politica su cui i cittadini ripongono le proprie speranze per un’Italia migliore, per una Genova migliore. Non possiamo permetterci nessuna sbavatura. Rimetto a tutti gli iscritti certificati del MoVimento 5 Stelle la decisione se non presentare nessuna lista per le elezioni comunali di Genova o se presentare la lista, arrivata seconda per un distacco di pochi voti, con Luca Pirondini candidato sindaco. Non lasciamo la mia Genova senza questa possibilità”.

Il post sul blog: http://www.beppegrillo.it/2017/03/votazione_la_lista_per_le_comunali_di_genova.html