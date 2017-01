Tpl Savona, domani bus fermi tutto il giorno

SAVONA. 22 GEN. Domani, lunedì 23 gennaio, i lavoratori di Tpl di Savona incroceranno nuovamente le braccia.

Ad annunciarlo le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal con l’astensione dal lavoro che si protrarrà per l’intera giornata.

Si tratta del secondo sciopero nel mese di gennaio dopo che il 9 di questo mese i lavoratori avevano incrociato le braccia per 24 ore, manifestando in corteo per le strade della città e sotto la prefettura.

A far scattare lo sciopero è stata l’approvazione del piano industriale da parte del consiglio di amministrazione di TPL Linea oltre, naturalmente, alle già note mancanze di garanzie da parte della Provincia, taglio delle risorse finanziarie e il mancato rispetto da parte di Tpl Linea dell’accordo aziendale sul fondo regionale per il pensionamento volontario del personale del 13 ottobre 2016.

In ogni caso, domani, durante lo sciopero, verranno rispettate le fasce orarie garantite.